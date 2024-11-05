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عربي-دولي

مع تقارب الارقام بين ترامب وهاريس.. هذا ما يجب ان نعرفه عن سيناريو التعادل بالانتخابات؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 01:09
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أخيراً وصلنا للمرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي الأميركي، اليوم الثلاثاء. سيناريوهات عدة محتملة في يوم الحسم بالانتخابات الأميركية، والتعادل وارد من بينها.

وهنا يتردد السؤال.. هل يمكن الوصول لسيناريو التعادل في 2024؟
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الخبراء استبعدوا هذا السيناريو رغم تقارب نتائج استطلاعات الرأي، لكن ماذا لو انتهت بالفعل بالتعادل؟
سيناريو التعادل
سيناريو التعادل يحدث حين يحصل كل مرشح على269 صوتا، أي حصول كلا المرشحين لـ 269 صوتا بالمجمع الانتخابي البالغ عدد أصواتهم بالانتخابات 538 صوتا.

الدستور الأميركي لديه خطة لمواجهة هذا الموقف، حيث يتم نقل الانتخابات لمجلس النواب ثم التصويت لإحدى المرشحين.
وتحت هذا السيناريو يكون لكل ولاية صوت واحد فقط، دون أن يُنظر إلى عدد وحجم ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لدونالد ترامب أو لكامالا هاريس.

أما التصويت لنائب الرئيس، فيكون عبر مجلس الشيوخ، كل عضو يحصل على صوت على خلاف طريقة انتخاب الرئيس.

ولم يشهد تاريخ الولايات المتحدة انتخابات متعادلة سوى واحدة حتى الآن في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور.
 
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