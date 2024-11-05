ترامب يؤكد في آخر تجمع انتخابي: لن نخسر هذه الانتخابات

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أكد الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب في آخر تجمع انتخابي له "لن نخسر هذه الانتخابات".وقال المرشح الجمهوري إن "نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا"، مشدداً على أن السباق الانتخابي محتدم وكل صوت سيصنع فارقا.ووعد ترامب "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم جديدة".وقال للحشود في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن المتأرجحة: "بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة".وأضاف بالقول: "علينا الاهتمام بملف الهجرة ومنع دخول المجرمين والإرهابيين لبلادنا".ودعا المرشح الجمهوري إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.وفي حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع الرياضيون من "جامعة ولاية بنسلفانيا" معهم. وقال: "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين."وفي وقت لاحق دعا إلى أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.يُذكر أن ترامب -78 عاما- جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين مرارا كأعداء للولايات المتحدة.(العربية)