Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد في آخر تجمع انتخابي: لن نخسر هذه الانتخابات

Lebanon 24
05-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1273431-638663913731949967.jpg
Doc-P-1273431-638663913731949967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب في آخر تجمع انتخابي له "لن نخسر هذه الانتخابات".

وقال المرشح الجمهوري إن "نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا"، مشدداً على أن السباق الانتخابي محتدم وكل صوت سيصنع فارقا.
Advertisement

ووعد ترامب "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم جديدة".

وقال للحشود في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن المتأرجحة: "بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة".

وأضاف بالقول: "علينا الاهتمام بملف الهجرة ومنع دخول المجرمين والإرهابيين لبلادنا".

ودعا المرشح الجمهوري إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.

وفي حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع الرياضيون من "جامعة ولاية بنسلفانيا" معهم. وقال: "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين."

وفي وقت لاحق دعا إلى أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.

يُذكر أن ترامب -78 عاما- جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين مرارا كأعداء للولايات المتحدة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:52 | 2024-11-05
04:47 | 2024-11-05
04:40 | 2024-11-05
04:30 | 2024-11-05
04:01 | 2024-11-05
03:58 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24