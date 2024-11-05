قاض في بنسلفانيا يرفض تعليق "يانصيب" إيلون ماسك الانتخابي

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والقاضي الذي لم ينظر في حيثيات القضية، لم يعلل أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في فيلادلفيا، المدينة الرئيسية في الولاية الواقعة شمالي شرق البلاد.



لكنّ العديد من المعلّقين القانونيين أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء هذا "اليانصيب" في الولاية. عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، رفض قاض في ولاية بنسلفانيا، الإثنين، طلبا لتعليق "اليانصيب" الانتخابي الذي أطلقه إيلون ماسك دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي يحصل بموجبه يوميا ناخب في إحدى الولايات المتأرجحة مكافأة بقيمة مليون دولار.والقاضي الذي لم ينظر في حيثيات القضية، لم يعلل أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في فيلادلفيا، المدينة الرئيسية في الولاية الواقعة شمالي شرق البلاد.لكنّ العديد من المعلّقين القانونيين أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء هذا "اليانصيب" في الولاية.

وكان رئيس شركتي سبيس إكس وتيسلا دشّن هذا "اليانصيب" في 19 تشرين الاول بتقديمه شيكا بقيمة مليون دولار لناخب من ولاية بنسلفانيا.



وألقى ماسك بكامل ثقله لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.



ويومها قال ماسك إن منظمته السياسية "أميركا باك" التي تقوم بحملات لصالح ترامب ستمنح كل يوم "مليون دولار بشكل عشوائي" إلى أحد الناخبين الذين يوقّعون على عريضة محافظة تؤيد حرية التعبير والحقّ في حمل السلاح.



وللحصول على فرصة للفوز بهذه الجائزة يجب أن يكون المشارك في "اليانصيب" ناخبا مسجّلا في إحدى الولايات المتأرجحة السبع.