"ابنة الأرض"... سكان قرية هندية يقيمون الصلاة من أجل فوز هاريس

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أفادت بذلك قناة NDTV الهندية، ونقلت عن مانيكاندان، أحد سكان القرية الذي يدير متجرا صغيرا بالقرب من المعبد قوله: "سنقيم صلاة خاصة في المعبد صباح الثلاثاء. وسنقيم احتفالات إذا فازت هاريس في الانتخابات".ووفقا للقناة، تم في المعبد نقش اسم هاريس واسم جدها على الحجر. وفي الخارج تم رفع لافتة كبيرة تتمنى فوز "ابنة الأرض" في الانتخابات.ويثق جميع السكان المحليين، بأنها ستصبح أول رئيسة للولايات المتحدة وأول سليل من أصل جنوب آسيوي يشغل هذا المنصب في تاريخ هذه الدولة.وجذبت قرية ثولاسيندرابورام، التي تقع على بعد 13 ألف كيلومتر من واشنطن، اهتماما عالميا قبل أربع سنوات عندما صلى سكانها من أجل فوز الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة في عام 2020 ، ثم احتفلوا بتنصيب هاريس نائبة للرئيس الأميركي من خلال إشعال الألعاب النارية وتوزيع الطعام.كان أسلاف كامالا هاريس من الأثرياء إلى حد ما في تاميل نادو. ولدت والدتها شياما جوبالان في مدينة تشيناي (التي كانت تسمى سابقا مدراس) في عائلة بي في جوبالان أحد مواطني قرية ثولاسيندرابورام، الذي شغل مناصب عليا في حكومة الولاية، مما سمح له بإرسال ابنته شياما للدراسة في الولايات المتحدة. وهناك تزوجت من دونالد هاريس، الذي جاء إلى الولايات المتحدة من جامايكا، وأنجبا كامالا.لذلك، يعتبر السكان في جنوب الهند، كامالا واحدة منهم ويقيمون البوجا (طقوس العبادة والتبجيل) على شرفها. وفي الهند، لا يشعر أحد بالحرج من أن هاريس نفسها ليست من أتباع الهندوسية على الإطلاق، بل تنتمي إلى الكنيسة المعمدانية. المهم حسب اعتقادهم هو أن لها جذور هندوسية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء 5 تشرين الثاني الجاري. وسيشارك فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، التي تترشح عن الحزب الديمقراطي. (روسيا اليوم)