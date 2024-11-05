بعد سيطرة القوات الأوكرانية على أجزاء منها.. بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بالتعهد بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات الأوكرانية، التي سيطرت منذ قرابة 3 شهور على أجزاء من المقاطعة الروسية.وأكد بوتين، خلال لقائه مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني من مقاطعة كورسك بعد مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي، أنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.وأضاف بوتين: "الآن، عندما نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة لكم أيضًا"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك.وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المسيّرات كانت جزءًا من محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم على أهداف داخل الأراضي الروسية. (سكاي نيوز)