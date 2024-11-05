كيف يتحكم إيلون ماسك في أوكرانيا؟

يسيطر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على أوكرانيا من خلال نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، وفق ما قالته صحيفة نويه تسورخر تسايتونج السويسرية.



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وكتبت الصحيفة: "في خريف عام 2022، قرر ماسك شخصيا عدم تفعيل شبكة الإنترنت فوق شبه جزيرة القرم للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي منع عملية أوكرانية واحدة على الأقل في المنطقة".



وكما ذكرت الصحيفة في المقال، فإن الملياردير نفسه هو الذي يقرر متى ولمن يمنح حق الوصول إلى نظام الأقمار الصناعية الخاص به، والذي ينطبق بشكل خاص على الأنظمة المقدمة لأوكرانيا.وكتبت الصحيفة: "في خريف عام 2022، قرر ماسك شخصيا عدم تفعيل شبكة الإنترنت فوق شبه جزيرة القرم للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي منع عملية أوكرانية واحدة على الأقل في المنطقة".

كما أن موقف ماسك بشأن تقديم المساعدة العسكرية لكييف شهد تغيرات كبيرة، لأنه وبحسب قوله، "فإن بوتين لن يخسرهذه الحرب تحت أي ظرف من الظروف".



وجاء في المقال أن الملياردير، في حالة فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، يمكنه قطع الاتصالات تماما عن الجيش الأوكراني لمساعدة ترامب في حل الأزمة الأوكرانية.



وStarlink هي شبكة أقمار صناعية من الجيل الحديث مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت شركة SpaceX التابعة لـ ماسك أكثر من 2.3 ألف قمر صناعي من نوع Starlink في المدار.





وفي 26 شباط 2022، طلب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف من ماسك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك والوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفي اليوم التالي أعلن ماسك أن ستارلينك تعمل في البلاد.



وخلال فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا، تم السماح باستخدام محطات الأقمار الصناعية المشتركة لنظام Starlink لجميع فئات المستخدمين.



كما كتب الرئيس السابق لشركة روس كوسموس الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، إلى ماسك في قناته على تيليجرام أنه "سيتعين عليه تحمل المسؤولية كشخص بالغ" بعد تزويده القوات الأوكرانية بمعدات اتصالات عسكرية، كما أعلن أيضا عن "تورط" ماسك بطريقة مباشرة. (روسيا اليوم)