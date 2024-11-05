إسرائيل تفكر بهجوم استباقي على إيران.. والأخيرة تحذر

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في ظل تبادل التهديدات بين إيران وإسرائيل بشأن الرد على الهجمات المتبادلة بين الطرفين، تزداد المؤشرات بشأن احتمال تنفيذ طهرن هجومًا قريبًا على إسرائيل وربما في يوم الانتخابات الأميركية، بحسب ما قالته القناة 14 الإسرائيلية.وأضافت القناة 14، نقلاً عن مصدر سياسي، أن رد إسرائيل "سيكون قاسياً وحاسماً" على أي هجوم إيراني، بينما تدرس السلطات المعنية في إسرائيل إمكانية القيام بـ"هجوم استباقي" ضد إيران أو انتظار الانتخابات الأميركية.وفي طهران، هدد قائد القوات الجوية الإيرانية حميد واحدي بأن "أي خطأ يرتكبه العدو أي إسرائيل سيجعله يندم". وقال واحدي: "اننا ننصح أعداء الإسلام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه"، بحسب ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.وأضاف واحدي "القوات الجوية مستعدة دائماً للدفاع عن البلاد في كافة النواحي ونبذل حتى آخر قطرة من دمائنا دفاعا عن الوطن".وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين إيرانيين وعرب، إن طهران حذرت من أنها تخطط لشن هجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها، الذي نجم عنه مقتل 4 جنود إيرانيين ومدني، حيث أن الحرس الثوري الإيراني أكد على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل. (سكاي نيوز)