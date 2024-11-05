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فتح مراكز الإقتراع في أميركا

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:30
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فتحت مراكز الاقتراع في 8 ولايات، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.

وفي إنديانا وكينتاكي، بدأت مراكز الاقتراع بفتح أبوابها في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
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وفي ولاية ماين، فتحت تقريبًا كافة مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
 
صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، وفقًا لتقليد مستمر منذ عقود؛ حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما. (سكاي نيوز)

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