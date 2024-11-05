فتح مراكز الإقتراع في أميركا

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فتحت مراكز الاقتراع في 8 ولايات، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.وفي إنديانا وكينتاكي، بدأت مراكز الاقتراع بفتح أبوابها في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وفي ولاية ماين، فتحت تقريبًا كافة مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.