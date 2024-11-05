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عربي-دولي

ماسك: إذا لم ننتخب ترامب فسنفقد الديمقراطية

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:35
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حذر إيلون ماسك من أن الانتخابات القادمة تمثل "مفترق طرق في القدر" بالنسبة للديمقراطية الأميركية.

 وأوضح ماسك: "إذا لم ننتخب ترامب، فسنفقد الديمقراطية في هذا البلد ونظام الحزبين".

وأشار ماسك في مقابلة مع جو روغان على منصة أوتيزم كابيتال إلى أهمية الولايات المتأرجحة، حيث قال: "هناك فقط 6 أو 7 ولايات متأرجحة. الهامش في الفوز في تلك الولايات صغير، غالبًا 10-20 ألف صوت". ولفت انتباه الجمهور إلى أن الحزب الديمقراطي "يستورد أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتأرجحة"، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تحويل هذه الولايات إلى ولايات ديمقراطية دائمة.
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وأضاف: "إذا كان لديك ولاية ذات هامش صغير وزادت عدد الناخبين غير الشرعيين، فإنها لن تعود ولاية متأرجحة بعد الآن. ستكون ولاية زرقاء، وعندها لن يكون هناك انتخابات، فقط انتخابات ديمقراطية".

كما تناول ماسك ما يجري في كاليفورنيا، قائلاً: "إذا أردت دليلاً على ما يحدث، انظر إلى كاليفورنيا. صديقي حاول أن يظهر هويته في التصويت، وتفاعلوا كما لو كانوا يرون صليبًا أمام مصاص دماء. هم غير قانونيين حتى في النظر إلى هويتك. لا يوجد سبب لفعل هذا سوى الغش".
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