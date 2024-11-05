اذا امتنع الرجال عن التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم.. من سيفوز هاريس أم ترامب؟

لفتت قناة "فوكس نيوز" الأميركية الثلاثاء، إلى أنه اذا امتنع الرجال في الولايات المتحدة عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم، فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستفوز.





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وفي تقرير نشرته القناة، قالت الصحافية ليز بيك، إنه رغم عدم معرفة من سيفوز في هذه المنافسة الحاسمة، إلا أننا نعلم أنه إذا أصبحت هاريس رئيستنا القادمة، فسيكون ذلك بسبب عدم حضور الرجال، وأضافت: "أيها السادة: إذا كان دونالد ترامب هو اختياركم وتعتقدون أنه قد هزم، ففكروا مرة أخرى".



وتابعت: "لنتأمل التصويت المبكر في جورجيا: فاعتبارا من الرابع من تشرين الثاني، أدلت 2.2 مليون امرأة بأصواتهن، وهو ما يفوق عدد الناخبين الذكور بنسبة 27%. وفي ولاية كارولينا الشمالية، على نحو مماثل، صوتت 2.3 مليون امرأة اعتبارا من الثاني من تشرين الثاني، مقارنة بنحو 1.8 مليون رجل. وربما يكون هذا هو السبب وراء زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب لولاية كارولينا الشمالية مرة أخرى في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية ــ على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر تقدمه في الولاية".

وبحسب التقرير، فإن "ارتفاع نسبة تصويت النساء أمر مهم لأن هذه الانتخابات تظهر أكبر فجوة بين الجنسين في تاريخ أميركا.

وقالت الكتابة: "فوفقا لاستطلاعات "مركز بيو"، يدعم الرجال ترامب بثماني نقاط، وتفضل النساء هاريس بتسع نقاط، أي فجوة بين الجنسين تبلغ 17 نقطة. وتزداد الفجوة اتساعا عند تقسيمها بشكل أكبر حسب مستوى التعليم؛ حيث تؤيد النساء الحاصلات على تعليم جامعي هاريس بفارق 27 نقطة، بينما يؤيد الرجال غير الحاصلين على تعليم جامعي ترامب بفارق 16 نقطة - أي فجوة تبلغ 43 نقطة".



وختمت الكاتبة تقريرها، بالإشارة إلى أن "الخبر السيئ بالنسبة لترامب هو أن عدد النساء المسجلات للتصويت أكبر من عدد الرجال. ففي عام 2020، كان هناك 89 مليون امرأة مسجلة للتصويت، مقارنة بـ 79.3 مليون رجل. وعلاوة على ذلك، منذ عام 1980، صوتت النساء بمعدلات أعلى من الرجال. على سبيل المثال، قبل أربع سنوات، شاركت 68.4٪ من النساء المؤهلات للتصويت، مقارنة بـ 65٪ من الرجال المؤهلين للتصويت". وتساءلت الكاتبة: هل وضع هذا الاختلاف بايدن في المكتب البيضاوي؟ لتجيب: ربما، وقد يحدث ذلك مرة أخرى". (روسيا اليوم)