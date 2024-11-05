انفجار بمصفاة توبراش النفطية في تركيا.. هل من إصابات؟

وقع انفجار في مصفاة توبراش النفطية في إقليم إزميت في تركيا، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز في العديد من المناطق، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

وقد لوحظ تصاعد الدخان من المنطقة بعد الانفجار، وفق ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه، قال رئيس بلدية كوجالي الكبرى طاهر بيوكأكين: "حدث انفجار أثناء التدريب، ولا توجد إصابات أو وفيات. وقد تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير".