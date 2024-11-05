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إقتصاد

انفجار بمصفاة توبراش النفطية في تركيا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:49
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وقع انفجار في مصفاة توبراش النفطية في إقليم إزميت في تركيا، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز في العديد من المناطق، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.
 
 
وقد لوحظ تصاعد الدخان من المنطقة بعد الانفجار، وفق ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال رئيس بلدية كوجالي الكبرى طاهر بيوكأكين: "حدث انفجار أثناء التدريب، ولا توجد إصابات أو وفيات. وقد تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير".
 
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ووقع الانفجار في منشآت شركة تركيا لتكرير النفط (TÜPRAŞ) في إزميت خلال ساعات الظهر. وبعد الانفجار، بدأت أصوات صفارات الإنذار تتردد في المنطقة، مع تصاعد الدخان من المنشأة. (العربية)

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