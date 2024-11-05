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عن وفاة الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد... هذا ما قالته إيران

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:34
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نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية قولها، إن المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام رسمية في البداية عن إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 تشرين الأول بعدما أصدر القضاء الإيراني عليه حكما بالإعدام في عام 2023 بتهمة تنفيذ "هجمات إرهابية".
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وقال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية "توفي جمشيد شارمهد قبل تنفيذ حكم الإعدام"، من دون تقديم مزيد من المعلومات، بحسب رويترز.

وأوضح جيهانغير، في مؤتمر صحفي في طهران "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ"، وفقا لفرانس برس.

وكانت ابنته غزالة شارمهد طالبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتقديم دليل على أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه، وبتسليم جثمان والدها على الفور.
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