لفوزها على ترامب.. صلاة "خاصة" من معبد هندوسي بالهند إلى "ابنة الأرض" هاريس

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يستعد سكان قرية المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس في جنوب الهند، لإقامة صلاة يوم الانتخابات يوم الثلاثاء في معبد هندوسي على بعد أكثر من 8000 ميل (13000 كيلومتر) من واشنطن.وقد وُلد جد هاريس لأمها بي. في. جوبالان قبل أكثر من قرن في قرية ثولاسيندرابورام في ما يُعرف الآن بولاية تاميل نادو بجنوب الهند. وقال جي. مانيكاندان، وهو قروي يدير متجرًا صغيرًا بالقرب من المعبد، "ستكون هناك صلاة خاصة صباح الثلاثاء في المعبد. ستتبعها احتفالات إذا فازت".وحُفر اسم هاريس في المعبد على حجر يسرد التبرعات العامة، إلى جانب اسم جدها. وفي الخارج، توجد لافتة كبيرة تتمنى النجاح لـ"ابنة الأرض" في الانتخابات.وحظيت القرية باهتمام عالمي قبل أربع سنوات، عندما صلى سكانها من أجل فوز الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه هاريس في عام 2020 قبل الاحتفال بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإشعال الألعاب النارية وتوزيع الطعام. (العربية)