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عربي-دولي

روسيا: سنرد على أي عدوان من الناتو بكل الوسائل

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:30
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نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن روسيا سترد على أي عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسي بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف لافروف في مقابلة: "لن يكون أحد آمنا، لا أولئك عبر المحيط الأطلسي، أو أولئك عبر القنال الإنجليزي".
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هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يرفض الاتهامات بتورط المخابرات العسكرية الروسية المزعوم في شحن المتفجرات عن طريق خدمات البريد السريع إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا هو رد فعل الإدارة الروسية على المقالة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.
وأشار بيسكوف أن الأمر ليس إلا حشواً صحفياً قائلاً: "هذه الصحيفة وغيرها من وسائل النشر التي تحظى باحترام كبير، غالباً ما تقوم بنشر مثل هذا الحشو الإعلامي غير المفهوم، والذي لا تدعمه أبداً أي معلومات موثوقة.
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