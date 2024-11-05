في بلدة صغيرة جدّاً.. صدور أول نتيجة في انتخابات أميركا وهكذا توزّعت الأصوات

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أظهرت النتائج الأولية من بلدة ديكسفيل نوتش في ولاية نيو هامبشاير، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس تقاسما أصوات البلدة الصغيرة بحصول كل منهما على 3 أصوات، في أول نتيجة لانتخابات الرئاسة الأميركية.وأدلى المواطنون الستة في ديكسفيل نوتش وهي بلدة نائية غير مدمجة تقع في منطقة شمالي نيو هامبشاير، بأصواتهم في منتصف الليل. (سكاي نيوز)