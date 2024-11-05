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بناءً على تحقيق... مداهمة في مقر نتفليكس بفرنسا

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:52
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فتشت السلطات الفرنسية المقر الفرنسي لمنصة الترفيه الأميركية نتفليكس، للاشتباه في ارتكابها جرائم "غسيل الأموال واحتيال ضريبي خطير"، حسب مصادر قضائية.

وأضافت المصادر أن السلطات الهولندية أيضاً تفتش مقر نتفليكس في أمستردام ضمن عملية منسقة منذ أشهر لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي، يوروجست.
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وتولى التفتيش في فرنسا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية، بحضور أعضاء من مكتب المدعي العام المالي الوطني.

وتأتي العملية بناءً على تحقيق أولي بدأ منذ عامين بتهم "تبييض الأموال والاحتيال الضريبي" بالإضافة إلى "العمل الوهمي في عصابة منظمة".

وخضع فرع نتفليكس في فرنسا لتدقيق ضريبي في 2019 و2020 و2021.
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