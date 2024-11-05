مقررة أممية: لا تسموا ما يحدث في غزة حربا فهو "إبادة جماعية"

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شدّدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز على أن "ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا"، بل يجب تسميته "إبادة جماعية".وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تقريرا للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يوميا فقط إلى قطاع غزة.وأشارت لوجود عدة وسائل لتدمير إسرائيل للفلسطينيين وأكدت أنّ "أكثرها قسوة وتعقيدا هو خلق ظروف معيشية غير مستدامة وغير إنسانية".وقالت ألبانيز:" لا تسموا هذه حربًا. إنها إبادة جماعية. نية التدمير واضحة. كما أن تواطؤ الدول الأخرى واضح أيضًا". (الاناضول)