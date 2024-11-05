اليمن.. إعلان تكتل سياسي جديد في عدن لمواجهة الحوثيين

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أعلنت مجموعة من القوى السياسية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تشكيل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في مدينة عدن، واختير رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر، ممثل المؤتمر الشعبي العام، رئيساً دورياً للتكتل.وأشار بيان الإشهار إلى التزام التكتل بالدستور والقوانين النافذة، إلى جانب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً على مبادئ التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية، والعدالة، والتوافق، والشراكة، وشفافية العمل.وحدد التكتل في بيانه أولويات، تتصدرها "استعادة الدولة، وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب"، بالإضافة إلى "حل القضية الجنوبية باعتبارها محورية لإيجاد حلول وطنية شاملة"، معوفي حفل الإشهار، اعتبر بن مبارك هذا التكتل "صوتا جديدا، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء وجهدا بارزا في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي".وتطرق بن مبارك إلى ما أسماها "الحرب الاقتصادية" التي تشنها جماعة الحوثي، والتي قال إن "آثارها التدميرية تتجاوز تلك الناتجة عن الصراع العسكري، مؤكداً على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني".من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى للتكتل أحمد بن دغر الجميع الى الالتحاق بهذا الإطار الوطني الواسع، موضحاً أن هذا المكون السياسي اليمني سيوفر أرضية ومنصة وطنية لخوض غمار المفاوضات والحوارات للوصول إلى سلام دائم وعادل يستند إلى مرجعياته الوطنية والإقليمية. (العربية)