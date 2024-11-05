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عربي-دولي

قبل أي إعلان رسمي.. ترامب قد ينصّب نفسه رئيسا ويعلن فوزه!

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:33
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أفادت عدة مصادر مطلعة على المحادثات أن حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، تبحث في إمكانية إعلان فوزه بالانتخابات بشكل مبكر، قبل الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وفقاً لتقرير لقناة سي إن بي سي الأميركية.
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وبحسب القناة، قد يقوم ترامب بهذه الخطوة اعتماداً على النتائج الأولية التي تميل عادة لصالح الجمهوريين في الولايات الحاسمة، قبل أن تتغير عند بدء فرز بطاقات الاقتراع البريدية والغائبة، خاصة في ولاية بنسلفانيا.
 
وتشير هذه المصادر إلى أن ترامب قد يستفيد من الظهور المبكر للنتائج لصالحه ليزرع الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، مبرراً أي تقلب في النتائج لاحقاً أمام قاعدته بادعاءات غير مثبتة عن حدوث تلاعب بالتصويت.
 
وخلال حديث مع الصحفيين يوم الاثنين، لم يستبعد جايسون ميلر، المستشار البارز في حملة ترامب، إمكانية إعلان ترامب الفوز في ليلة الانتخابات. عندما سُئل من قبل أوليفيا رينالدي من CBS News عما إذا كان ترامب سيخرج ليعلن الفوز في تلك الليلة، قال ميلر: "لن نعلن ذلك حتى نتجاوز 270".
 
وعندما سُئل عن معيار قياسهم لبلوغ 270، أجاب ميلر مرة أخرى: "بمجرد أن نتجاوز 270، سنشعر بالثقة حيال ذلك".

وفي حديثه من مقصورة شاحنة قمامة في 30 تشرين الاول، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع إعلان الفوز في ليلة الانتخابات، فقال: "آمل أن نعلن الفوز. أعتقد أننا سنحقق فوزًا كبيرًا قد يسمح لنا بذلك في تلك الليلة. يجب دائمًا أن يتم ذلك في تلك الليلة."

كما دعا حلفاء ترامب مثل ستيفن بانون الرئيس السابق إلى "إلقاء خطاب للأمة" بحلول الساعة 11 مساءً في ليلة الانتخابات لتوضيح "مكان تصويت الناس". (سكاي نيوز)

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