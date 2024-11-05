إخلاء مراكز بسبب مزاعم "إرهاب" وفيديوهات مزيفة.. إليكم آخر مستجدات الانتخابات الاميركية

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأميركيين في يوم الانتخابات، من انتشار مقطعي فيديو زائفين يتحدثان عن تهديدات إرهابية وتزوير انتخابي.



وقال المكتب في بيان إن كلا المقطعين "غير صحيح"، وإن "محاولات خداع الجمهور بمحتوى زائف بشأن تقديرات الإف بي آي للتهديدات، تهدف لتقويض العملية الديمقراطية".

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وكانت قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات المفبركة والمنسوبة إلى وسائل إعلام ومسؤولين، وذلك بهدف الترويج لشائعات حول تهديدات أمنية ونزاهة الانتخابات، ويعتقد الباحثون أن هذه الفيديوهات قد تم إنشاؤها بواسطة مجموعة روسية لنشر المعلومات المضللة.



وقد تضمن أحد الفيديوهات المفبركة والذي تم تصميمه ليبدو كأنه تقرير من "سي بي سي نيوز" مزاعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان ينصح الناس بـ"التصويت عن بعد" بسبب احتمال حدوث هجوم إرهابي.

ولم تصدر أي تحذيرات من قبل المسؤولين الأميركيين ولم يصدر أي تقرير من "سي بي سي" بهذا الشأن.



كما تم نشر فيديوهان آخران، وقد نسبا كذلك إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك لنشر ادعاءات كاذبة حول التزوير في الانتخابات.



وتم أيضا نشر فيديو آخر ليبدو كأنه من إنتاج "فوكس نيوز" يتضمن نفس المزاعم.



وقد تم فيما بعد تعليق الحساب الذي نشر الفيديوهات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".



ويعتقد مكتب التحقيق الفدرالي أن هذه الفيديوهات قد تم إنشاؤها بواسطة نفس مجموعة المعلومات المضللة الروسية التي أصدرت فيديوهين مفبركين آخرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الأيام الأخيرة، وفقا لـ Antibot4Navalny، وهو تجمع من الباحثين الذين يتتبعون المعلومات المضللة الروسية عبر الإنترنت.



واتهمت وكالات استخباراتية أميركية روسيا بالانخراط "بنشاط" في نشر معلومات مضللة في الولايات الرئيسية السبع التي من شأنها أن تحسم نتيجة السباق الرئاسي.



وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية أن "روسيا هي التهديد الأكثر قوة" في هذه الولايات الأميركية، مع التحذير من أن "هذه المحاولات قد تحض على العنف، بما في ذلك بين المسؤولين الانتخابيين".

إخلاء مركز

بالتوازي، أفادت سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بإخلاء مركزين للاقتراع مؤقتا صباح الثلاثاء بعد تهديدات كاذبة بوجود قنابل.



وذكرت أنها تسعى للحصول على أمر قضائي لتمديد ساعات عمل المركزين بعد موعد الإغلاق.

رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر



قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن عدد من صوتوا مبكرا في الانتخابات الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات 2020.



وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الانتخابات الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج.

هاريس: الانتخابات الحالية تشكل نقطة تحول



دعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى مراكز الاقتراع.



وقالت إن الوقت حان لطي صفحة الصراع والخوف والانقسام ولجيل جديد من القيادة في الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.



وشددت على أنه لدى الغالبية العظمى من الأميركيين كثير من القواسم المشتركة مقارنة بما يفرقهم.

ترامب: سنفوز



أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بصوته برفقة زوجته في ولاية فلوريدا، حيث أعرب عن ثقته الكبيرة بأداء حملته الانتخابية، واصفاً إياها بـ"الأفضل على الإطلاق".



وأكد ترامب أنه يرى تقدمًا ملحوظًا من خلال المشاركة الواسعة للجمهوريين، مشيرًا إلى أن حملته صرفت الكثير من الأموال لضمان الفوز، قائلاً: "لا أتوقع الخسارة في هذه الانتخابات".



وأوضح ترامب أن حملته تحقق نتائج جيدة في الولايات المتأرجحة، لكنه لمح إلى احتمال "عدم صدور نتائج الانتخابات بسرعة". ورداً على سؤال حول إمكانية إعلانه الفوز قبل الإعلان الرسمي للنتائج، قال: "سننتظر النتائج"، مضيفا:" لم أحضّر خطاب النصر بعد لكنني مستعد له في أي وقت".



ولفت إلى انّه "لا نريد تدمير إيران ولكن لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية لا يمكننا السماح للمجرمين بالدخول إلى بلادنا ".



وهاجم ترامب مقدمة البرامج الشهيرة والمؤثرة أوبرا وينفري، قائلا:" أصبحت عنصر تجزئة وتقسيم في أميركا".



ورأى ترامب أن المؤيدين ليسوا عنيفين واعتقد أنه لن تحدث أي أعمال عنف من جانبهم.



وقال:" سأعترف بالخسارة إن حدثت وكانت الانتخابات عادلة"، لافتا إلى أنّ الانتخابات نزيهة إلى حدّ الآن.

أوقفت الشرطة الأميركية، اليوم الثلاثاء، شخصا أثار الشكوك حوله في مركز الزوار بمبنى الكونغرس الأميركي.