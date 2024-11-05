بالرغم من الإنتخابات الأميركية.. هاريس لا يمكنها تفويت هذا التقليد!

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وقضت هاريس يومها في حشد الناخبين في الولايات المتأرجحة من خلال مقابلات إذاعية.وقالت هاريس خلال مقابلة صباح الثلاثاء مع برنامج "The Big K Morning Show with Larry Richert" الذي يبث من بيتسبرغ: "سأكون في جامعتي، جامعة هاورد."وأضافت: "وقبل ذلك، لدي تقليد لتناول العشاء مع عائلتي، لذا سنقوم بذلك. هناك الكثير من عائلتي يقيمون معنا. وخلال اليوم، سأكون مشغولة بالتحدث مع الناس وتذكيرهم بالخروج للتصويت."وشجعت هاريس الناخبين في بيتسبرغ على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، قائلة: "أود أن أحث الجميع على تذكر أنه في ديمقراطيتنا، يحق للناس أن يقرروا، وصوتكم هو قوتكم." (سكاي نيوز)