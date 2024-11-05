بطاقات اقتراع طارئة.. ماذا يحصل في مقاطعة أميركية؟

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وقال أندرو ويذينتون قاضي الإشهاد والتوثيق في مقاطعة سانت كلير، إنه جرى اكتشاف المشكلة صباح اليوم عندما تم فتح أكياس بطاقات الاقتراع المختومة في مراكز الاقتراع، وتم اكتشاف أن العديد منها كانت تفتقد الصفحة الخلفية التي تحتوي على التعديلات المقترحة على الدستور.وأضاف أن الأمر بدا وكأنه خطأ في الطباعة.وأوضح أن بطاقات الاقتراع التي كان من المقرر استخدامها كان قد تم تدقيقها قبل الطباعة وكانت صحيحة.وأكد مكتب وزير خارجية ولاية ألاباما أنه يجري ال ن طباعة بطاقات اقتراع طارئة. (سكاي نيوز)