لها تأثير كبير على نتائج الإنتخابات.. من هي "جيل ستاين"؟

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ودفعت المخاوف العديد من الديمقراطيين اتهام مرشحة حزب الخصر جيل ستاين بالتأثير السلبي على الانتخابات والعمل ضد مصلحة هاريس، فيما تصف حملة ستاين هذه الاتهامات بأنها محاولة لقمع آراء الناخبين وإجبارهم على التصويت للمؤسسة الحاكمة.في ولاية ميشيغان الحاسمة التي تقطنها جالية مسلمة كبيرة، يتمتع حزب الخضر بنفوذ كبير في الانتخابات الحالية، بسبب غضب عدد كبير من المسلمين من تعامل إدارة بايدن- هاريس مع حرب غزة.وكان استطلاع نشر الشهر الماضي، وجد أن 40 في المئة من المسلمين في الولاية سيصوتون لستاين، بينما قال 12 في المئة إنهم سوف يصوتون لهاريس.ويظهر الاستطلاع أيضا زيادة في عدد المسلمين الذين سوف يصوتون لستاين وليس هاريس في ويسكونسون وأريزونا، وهما ولايتان حاسمتان فاز بهما بايدن بفارق ضئيل في سباق 2020.وتدخل ستاين السباق الرئاسي الذي أوشك قطارها على الوصول لمحطته الأخيرة للمرة الثالثة، بعدما ترشحت من قبل عامي 2012 و2016. وفي إعلان الترشح لسباق 2024 في تشرين الثاني الماضي، قالت ستاين إنها تريد أن تقدم للناخبين خيارا خارج نظام الحزبين الفاشل، وتحدثت بشكل مفصل عن آرائها في تغير المناخ والتعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية والهجرة والإجهاض.حصلت ستاين على 1 في المئة من الأصوات في انتخابات 2016. وفي ميشيغان المتأرجحة فاز غريمها ترامب بأقل من 11 ألف صوت، بينما حصلت ستاين على أكثر من 501 ألف صوت. (العربية)