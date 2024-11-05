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عربي-دولي

بسبب "رائحة الوقود".. اعتقال شخص أمام الكونغرس

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:28
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أوقفت الشرطة الأميركية، اليوم الثلاثاء، شخصا أثار الشكوك حوله في مركز الزوار بمبنى الكونغرس الأميركي.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على رجل فاحت منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس ألعاب نارية وكشافا في مركز الزوار بمبنى الكونغرس.
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وأضافت شرطة مقر الكونغرس أن مركز زوار المبنى أغلق أثناء قيامها بتحري الأمر.

ولم تصدر معلومات بعد عن هوية الشخص أو نتائج التحقيقات.

ومن جهة أخرى قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" في وقت سابق من الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية. (سكاي نيوز)
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