Advertisement

عربي-دولي

"جمهورية الموز".. هجوم شرس من ليبرمان على نتنياهو بعد إقالته غالانت

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1273855-638664435196244110.jpeg
Doc-P-1273855-638664435196244110.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان هجوما شرسا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب إصداره قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وقال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان: إذا كان من الممكن استبدال وزير الحرب في خضم الحرب فمن الممكن أيضا استبدال رئيس وزراء فشل في واجباته وأهمل أمن البلاد، وبالتأكيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية".
Advertisement

وأضاف ليبرمان: "جمهورية الموز.. بدلا من الاهتمام بأمن البلاد أولا ووضع مصلحة المواطنين والجنود أولا، قرر رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع وبدء جولة جديدة من التعيينات أثناء القتال وكل ذلك من أجل مواجهة سياسية مخزية".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه وسط فضيحة التسريبات من مكتب رئيس الحكومة.

وأفاد نتنياهو بأن الثقة بينه وبين غالانت تصدّعت، مشيرا إلى أنه وفي خضم الحرب الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدل غالانت.

هذا، وذكر موقع "واللا" العبري نقلا عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الحكومة ينوي كذلك إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك.

وفي سياق آخر، صرح رئيس الوزراء بأنه تحدث مع الوزير جدعون ساعر واقترح عليه الانضمام إلى الائتلاف مع فصيله وشغل منصب وزير الخارجية، مشيرا إلى أنه كعضو في الحكومة وكعضو في مجلس الوزراء لسنوات عديدة، يحمل جدعون ساعر معه خبرة واسعة وحكما في مجالات السياسة والأمن، وسيكون بمثابة تعزيز كبير لفريق قيادتنا.

وبين أن انضمامه وانضمام فصيله سيضيف إلى استقرار التحالف واستقرار الحكومة، وهذا أمر مهم للغاية في أي وقت، وخاصة في أوقات الحرب.

وشدد على أنه مقتنع بأن هذه الخطوات ستعزز الحكومة لتعمل في انسجام وتعاون من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل مواطني إسرائيل، ومن أجل الانتصار. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:24 | 2024-11-05
19:34 | 2024-11-05
19:25 | 2024-11-05
19:00 | 2024-11-05
17:55 | 2024-11-05
17:40 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24