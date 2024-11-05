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عربي-دولي

لم يحدث منذ 132 عاما.. ترامب قد يحقق إنجازًا تاريخيًا

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:54
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قد يدخل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب التاريخ كونه ثاني رئيس أميركي يشغل فترتين غير متتاليتين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو إنجاز لم يُحقق منذ 132 عاما.

ويعتبر ترامب أول رئيس مهزوم يترشح للمنصب مرة أخرى منذ أواخر القرن التاسع عشر.
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عندما ترشح الرئيس ثيودور روزفلت لفترة ثالثة في عام 1912، لم يكن قد هُزم سابقا، ولم يحصل على ترشيح حزب كبير.

شخص واحد فقط شغل منصب الرئيس لفترتين غير متتاليتين في البيت الأبيض وهو جروفر كليفلاند، ديمقراطي انتُخب رئيسا لأول مرة في عام 1884.

هُزم كليفلاند في محاولته لإعادة انتخابه في عام 1888 على يد الجمهوري بنجامين هاريسون، رغم فوزه بالتصويت الشعبي في كلا المرتين، حسبما ذكر موقع "نيوزويك".

وبعد أربع سنوات من محاولته الفاشلة، كان كليفلاند مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة مرة أخرى، وفاز في انتخابات عام 1892 ضد هاريسون، ليكون الرئيس الأميركي الوحيد الذي فعل ذلك، وكان كليفلاند هو الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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