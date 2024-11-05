"شريك مهم".. كيف علق "البيت الأبيض" على إقالة غالانت؟

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وأضاف المتحدث، في بيان بعد أن أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غالانت من منصبه، "باعتبارنا شركاء مقربين، سنواصل العمل مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل".وقالت وزارة الدفاع الأميركية، من جهتها، إن غالانت كان "شريكا موثوقا به"، وإنها ستواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في بيان "التزام أميركا بأمن إسرائيل لا يزال صارما وستواصل وزارة الدفاع الأميركية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل".وأقال نتانياهو وزير دفاع حكومته غالانت، وعين بدلا منه، يسرائيل كاتس، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.وقال نتانياهو في اجتماع وزاري إن "التزامي الأسمى كرئيس وزراء إسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر التام".وأضاف أنه "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".وتابع نتنياهو "للأسف، رغم أن هذه الثقة كانت موجودة وكان هناك تعاون مثمر للغاية في الأشهر الأولى من الحملة، إلا أنه في الأشهر الأخيرة تآكلت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".وخلال الأشهر الماضية برز خلاف بين توجهات نتانياهو في الحرب المستمرة أكثر من عام في قطاع غزة، والمتصاعدة عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله منذ سبتمبر الماضي.وقبل أسبوع، قال غالانت في رسالة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الحرب تُدار دون بوصلة ومن الضروري تحديث أهدافها". (الحرة)