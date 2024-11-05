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رؤساء الولايات المتحدة الأميركية.. مفارقات وحقائق مُثيرة

Lebanon 24
05-11-2024 | 17:40
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على مرّ التاريخ، قدّمت الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تعد واحدة من أبرز الأحداث السياسية في العالم، رؤساء تنوعت قصص وصولهم إلى سدة الحكم.

فيما يلي بعض المفارقات والحقائق المثيرة عن رؤساء الولايات المتحدة الأميركية:
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كان الرئيس الأول جورج واشنطن، أول من يُعاد انتخابه بالتزكية في البلاد، إذ صوّت له جميع أعضاء المجمع الانتخابي، في عام 1792.
فرانكلين روزفلت، كان الرئيس الأطول خدمة في منصبه، لمدة 12 سنة.
كان الرئيس ويليام هاريسون، صاحبَ أقصر فترة في الرئاسة، إذ توفي بعد نحو شهر من تنصيبه.
أصبح ثيودور روزفلت أصغر رئيس بعد توليه المنصب بعمر 42 سنة و10 أشهر، بعد اغتيال سلفه ويليام ماكينلي.
أصغر رئيس منتخب فهو جون كينيدي، الذي كان عمره 43 سنة عندما فاز.
الرئيس الحالي جو بايدن، هو الأكبر سنا عند تولي المنصب، بعمر 78 عاما. أما أطول الرؤساء عمرا حتى الآن، فهو جيمي كارتر الذي أكمل 100 عام.
دونالد ترامب هو الوحيد الذي أصبح رئيسا، من دون أن يشغل قبل ذلك أي منصب انتخابي.
في تاريخ الولايات المتحدة، كان باراك أوباما أول رئيس أسود.
لم تصل امرأة للسلطة حتى الآن، وتسعى كامالا هاريس لهذا الطموح الذي فشلت فيه هيلاري كلينتون من قبلها.
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