بين ترامب وهاريس.. ما هي أهم المواقف في السياسة الخارجية؟

Advertisement

تعكس أجواء التصويت في يوم الاستحقاق الرئاسي تباينا مع المناخ الذي ساد الحملة الانتخابية المشحونة للغاية في الملفات الداخلية والخارجية. ويتتبع الناخبون تصريحات المرشحين بشكل دقيق، في ظل الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.ويردد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب الذي يعتبر أن درجة الاحترام لأميركا لم تكن يوما متدنية كما هي اليوم، أنه سيحلّ النزاعات الجارية بدون إبطاء، من غير أن يوضح كيف سيقوم بذلك.ويندد بالمبالغ الطائلة التي تنفقها واشنطن لمساعدة كييف منذ بدء الغزو الروسي في 2022.في المقابل، وعدت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس بأنها ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا" ولن "تصادق الطغاة"، خلافا لمنافسها.وكلاهما يدعمان إسرائيل في "حقها في الدفاع عن نفسها"، فيما حاولت نائبة الرئيس اعتماد خطاب أكثر توازنا مشيرة كذلك إلى معاناة الفلسطينيين.وينقل تقرير من صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن هاريس تلتزم إلى حد كبير بقيم الحزب الديمقراطي التقليدية ولكن بلمسة عصرية، فهي تفضل التعددية وتتبنى تحالفات أميركية قوية بينما تسلط ضوءا جديدا على القضايا العالمية مثل تغير المناخ وحقوق المرأة وانعدام الأمن الغذائي.وعلى الجانب الآخر، يروج ترامب، الذي يتجنب الكثير من عقيدة الحزب الجمهوري، لنهج "أميركا أولا" الذي غالبا ما يترجم إلى "أميركا وحدها".وتتفق هاريس وترامب على أن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن تنتهي، وتدعم هاريس محادثات وقف إطلاق النار الجارية للرئيس جو بايدن، والتي تتصور انسحاب إسرائيل من القطاع و"مسارا واضحا" لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة، فيما قال ترامب إنه لن يعارض انتصارا عسكريا إسرائيليا في غزة ولم يستبعد شكلا من أشكال الحكم الإسرائيلي أو الاحتلال للقطاع.تقول هاريس إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وتنتقد حماس مرارًا وتكرارًا باعتبارها منظمة إرهابية، ومع ذلك تتحدث عن الحاجة إلى حماية أفضل للمدنيين أثناء القتال في غزة.تتركز حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على إكمال ما بدأه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي حلت محله في السباق الانتخابي، إذ وعدت بمواصلة الكثير مما كان يفعله بايدن خلال السنوات الأربع الماضية، حال جرى انتخابها في انتخابات نوفمبر.ومثل بايدن، تدعم هاريس وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إعادة جميع الرهائن والقتلى الإسرائيليين إلى ديارهم. كما تؤيد حل الدولتين، الذي من شأنه أن يجعل إسرائيل تعيش إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة.بدروه، يعرب ترامب عن دعمه لجهود إسرائيل "لتدمير" حماس، لكنه ينتقد أيضًا بعض التكتيكات الإسرائيلية، ويقول إن إسرائيل يجب أن تنهي المهمة بسرعة وتعود إلى السلام.ودعا ترامب إلى تعامل أكثر عدوانية على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وأشاد بجهود الشرطة لإخلاء المخيمات. كما يقترح أيضا إلغاء تأشيرات الطلاب لأولئك الذين يتبنون آراء معادية للسامية أو معادية لأميركا.إيرانفيما يخص إيران، كرئيس ، تخلى ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني التاريخي، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى في عام 2015.ومن غير المرجح أن يقوم أي من المرشحين بإجراء تغييرات جوهرية في السياسة تجاه إيران في المستقبل المنظور، ما لم يتحول قتال إسرائيل مع حزب الله في لبنان إلى حرب أوسع.أوكرانيا وروسياوبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت الحرب نقطة خلاف حادة بين هاريس وترامب.بينما تعهدت هاريس مرارا وتكرارا بدعم حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض ترامب خلال المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر أن يقول ما إذا كان يريد حتى أن تفوز أوكرانيا.وقال ترامب، دون تقديم تفاصيل، إنه سينهي الصراع بسرعة. وتفسر أوكرانيا ذلك على أنه يعني أنه قد يحاول استخدام قطع محتمل للمساعدات العسكرية الأميركية كوسيلة لإجبار أوكرانيا على اتخاذ قرار بشروط مواتية للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.أميركا اللاتينيةوفي أميركا اللاتينية، يصطف ترامب وهاريس في معارضتهما للحكومات الاستبدادية في فنزويلا ونيكاراغوا، و يختلفان عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع المنطقة.كرئيس، أعاد ترامب التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والتي ساعدت في رفع المكسيك لتصبح أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انتقد العجز التجاري الأميركي مع المكسيك وكندا ، وأظهر حرصا على سن تعريفات لمحاولة الاستفادة من أهداف السياسة الخارجية.