سلطات فيلادلفيا تدحض اتهامات ترامب بوجود غش انتخابي

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قالت إدارة شرطة مدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا، لشبكة CNN إن لا علم لديها بشأن ما كان يشير إليه المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب بحديثه عن وجود "غش هائل"، ولم تكن على علم بأي مشاكل في التصويت تتطلب استجابة من قوات إنفاذ القانون.وفي منشور له على موقع تروث سوشيال، قال ترامب هناك "كثير من الحديث عن غش هائل في فيلادلفيا. قوات إنفاذ القانون قادمة!!!".ولطالما قدم ترامب ادعاءات لا أساس لها بشأن الغش الانتخابي في فيلادلفيا، وكرر مثل هذه الادعاءات في وقت سابق من هذا الخريف، قائلا في حدث في بنسلفانيا في سبتمبر، "هم يغشون في هذه الولاية، وخاصة في فيلادلفيا." لكن دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة هذا الغش وكيف وقع.وقال مفوض مدينة فيلادلفيا من الحزب الجمهوري، سيث بلوستين، الثلاثاء على موقع "إكس" إنه "لا يوجد أي صحة" في ادعاء ترامب، واصفا إدعاء ترامب بـ"المعلومات المضللة"، وقال إن "الانتخابات في فيلادلفيا كانت آمنة ومؤمنة".ودحض المدعي العام لاري كراسنر إدعاء ترامب وقال في منشور أيضا على موقع أكس "لا يوجد أساس واقعي لدعم هذه الادعاءات .. نحن نرحب بالشكاوى حول المخالفات طوال اليوم. إذا كان لدى دونالد ترامب أي حقائق لدعم هذه الإدعاءات، نريدها الآن. الآن فورا".واستقبل مكتب المدعي العام للانتخابات في فيلادلفيا حوالي 55 شكوى حتى الآن من الناخبين، الغالبية العظمى منها كانت تتعلق بالدعاية الانتخابية. (الحرة)