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وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء كان مينينديز يتقدم على خصمه الجمهوري أنتوني فالديز بنسبة 64٪ مقابل 29 في المئة في منطقة ديمقراطية ذات أغلبية من أصل لاتيني.وبعد سقوط والده في قضايا تتعلق بتلقي رشا من مصر وقطر، كان على روبرت مينينديز أن يتغلب على أكبر تحد في حياته السياسية.وقبل ثلاث سنوات فقط، كان روبرت مينينديز محاميا ومفوضا معينا لهيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي ولم يترشح لمنصب من قبل.ولكن عندما أعلن النائب الديمقراطي ألبيو سيريس عن تقاعده، سارع زعماء الحزب الديمقراطي في الدائرة الثامنة إلى دعم مينينديز الابن ليحل محله، في موقف يشير إلى مدى عمق نفوذ والده حينها إذ كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وفي نهاية المطاف فاز مينينديز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية والانتخابات العامة بمعارضة رمزية ليحصل على ولايته الأولى في الكونغرس.وفي تموز الماضي، استقال مينينديز الأب في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.والثلاثاء، تغلب الديمقراطي آندي كيم على مطور العقارات الجمهوري كيرتس باشو في سباق مجلس الشيوخ في ولاية نيوجيرسي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وهي نتيجة متوقعة إلى حد كبير في معقل الديمقراطيين. (الحرة)