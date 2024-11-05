الجمهوريون ينتزعون من الديمقراطيين مقعدا في مجلس الشيوخ

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فاز الجمهوريون، الثلاثاء، بمقعد كان يشغله الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية وست فرجينيا، بحسب وسائل إعلام أميركية، حيث لم تصدر النتائج النهائية بعد.وسيخلف الجمهوري، جيم جاستيس، السيناتور الديموقراطي السابق، جو مانشين، الذي لم يترشح للانتخابات.وفاز جاستيس على المرشح الديموقراطي، غلين إليوت، وهو رئيس بلدية سابق.وكان متوقعا أن يفوز الجمهوريون في هذه الولاية ذات الميول اليمينية.وهذه واحدة من أولى النتائج التي تعلنها وسائل الإعلام الأميركية لانتخابات مجلس الشيوخ.ويحظى الديموقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأيّ مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس في نسخته رقم 119 منذ إحداثه.وينتخب الأميركيون هذا العام مرشحين لشغل 34 مقعدا من أصل 100 من مقاعد مجلس الشيوخ، بينما يجري التصويت لانتخاب مجلس نواب جديد بالكامل.وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديموقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديموقراطيين.فيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب. (الحرة)