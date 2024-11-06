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عربي-دولي
"دعونا نحصل على قسط من النوم"... هكذا علّقت حملة هاريس على إمكانية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أمس
Lebanon 24
06-11-2024
|
00:46
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قالت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس إنها لم تكن تتوقع إعلان نتيجة السباق الليلة، مؤكدة أن هاريس لا يزال أمامها طريق نحو النصر.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الحملة، ركزت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس على "الجدار الأزرق" لميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، الذي تنظر إليه الحملة على أنه الطريق الأكثر ترجيحا للنصر، بدلا من ولايات حزام الشمس مثل أريزونا.
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وكتبت أن "التقارب في السباق هو بالضبط ما أعددنا له. بينما نواصل رؤية البيانات تتدفق من ولايات حزام الشمس، فقد علمنا طوال الوقت أن أوضح طريق لدينا للحصول على 270 صوتا انتخابيا يقع عبر ولايات الجدار الأزرق. ونحن نشعر بالرضا عما نراه".
واستشهدت بإجمالي الأصوات المتميزة من مناطق المترو في كل ولاية، بما في ذلك فيلادلفيا وديترويت وميلووكي، وأشارت إلى أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا قد يؤدي إلى ترجيح كفة السباق لصالحها.
وقالت إنه من غير المرجح أن تظهر النتائج إلا بعد ساعات من الآن، مضيفة: "كنا نقول منذ أسابيع أن هذا السباق قد لا يتم حسمه الليلة. أولئك منكم الذين كانوا موجودين في عام 2020 يعرفون هذا جيدا: يستغرق فرز جميع الأصوات وقتا، وسيتم فرز جميع الأصوات. هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".
وأضافت: "هذا هو ما بنينا من أجله، لذا دعونا ننهي ما أمامنا الليلة، ونحصل على قسط من النوم، ونستعد للإغلاق بقوة غدا". (روسيا اليوم)
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