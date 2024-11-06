4 صور أيقونية أعطت ترامب دفعاً غير متوقع

يقال "الصورة بألف كلمة" بدليل أن الكثير من الصور التي تجسّد أحداثا تاريخية مازالت عالقة في أذهان البشر رغم مرور سنين وربما العقود عليها، ويبدو أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، هضم هذا المفهوم جيدا وعرف كيف يطوع الصور التي قد تكون دلالاتها السيميائية سيئة في نظر البعض إلى صور أيقونية تخدم مصلحته وأهدافه في كسب ثقة الناخبين.

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صورة السجين رقم 1135809

ومن بين الصور التي لاقت انتشارا كبيرا هي "الصورة الجنائية" أو "صورة السجين رقم 1135809" ويبدو أن ترامب أراد بعث رسالة من خلالها عبر قسمات وجهه الممتعضة.



ونشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأميركية، الصورة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة ثم إطلاق سراحه بكفالة في 25 آب 2023.





محاولة اغتيال ترامب

وفي 14 تموز 2024 التقط إيفان فوتشي، كبير مصوري وكالة "الأسوشيتد برس" في واشنطن، صورة أيقونية سوف تبقى في ذاكرة الأميركيين. فقد تمكن المصور المخضرم من التقاط صورة توثق الثواني الأولى من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في ذلك اليوم بولاية بنسلفانيا. وفي تعليقه، قال فوتشي "كنت أعلم أنها ستكون لحظة هامة في التاريخ الأميركي، لذا يجب توثيقها".





ومن بين الصور التي لقيت صدى كبيرا الصورة التي التقطت لترامب حين ارتدى ترامب الذي يُعرف عنه ولعه بالوجبات السريعة، مئزر مطاعم ماكدونالدز الأسود والأصفر، ودخل مطبخ أحد الفروع في بنسلفانيا قبل أيام، ليساعد العمال بقلي البطاطس وتسليم الزبائن طلباتهم.



فيما ساعد موظف في المطعم، المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما على وضع البطاطس في مقلاة، ثم في علب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.





وكعادته كان ترامب جاهزا لاستغلال زلة لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث صعد إلى داخل مقصورة شاحنة لجمع القمامة كانت تنتظره في مطار في ويسكونسن للإجابة على أسئلة الصحافيين عقب تعليق للرئيس بايدن وصف فيه أنصار المرشح الجمهوري بالـ"قمامة".





وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا (هاريس) وجو بايدن". (الحرة)