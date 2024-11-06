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عربي-دولي
ترامب يفوز بكارولينا الشمالية وجورجيا.. الولايات المتأرجحة تخيب آمال هاريس
Lebanon 24
06-11-2024
|
01:11
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فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، بولايتين من الولايات المتأرجحة وهي كاورلينا الشمالية وجورجيا، التي ستحدّد مصير الانتخابات الرئاسية، خلال سباق البيت الأبيض، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وفاز ترامب بكارولاينا الشمالية، أولى الولايات السبع المتأرجحة، موجّها بذلك ضربة إلى منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
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ولاحقا، فاز المرشح الجمهوري بولاية جورجيا إحدى الولايات التي تشهد منافسة شديدة في السباق إلى البيت الأبيض وفق محطتي "إن بي سي" و"سي إن إن".
وكان حو بايدن فاز بولاية جورجيا التي تضم الكثير من السكان السود، في انتخابات العام 2020 الرئاسية. وبذلك نال ترامب تأييد 16 ناخبا كبيرا في المجمع الناخب.
وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيغن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.
وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو.
في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرجينيا.
وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 230 صوتا انتخابيا، مقابل 205 لهاريس.
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