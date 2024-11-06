25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلل تقني "أدى إلى نتائج بحث مختلفة"... وسؤال عن ترامب وهاريس يحرج غوغل
Lebanon 24
06-11-2024
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة غوغل أنها تعكف على إصلاح خلل تقني "أدى إلى نتائج بحث مختلفة" عند سؤال محرك البحث الشهير "أين يمكن التصويت لهاريس" و "أين يمكن التصويت لترامب".
وأظهرت نتائج البحث عبر غوغل أماكن ومراكز اقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، كاملا هاريس، فيما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب.
Advertisement
وقد نوه إيلون ماسك وهو من أشد الداعمين لترامب، إلى المشكلة، الثلاثاء.
وبررت غوغل أن المشكلة ارتبطت بوجود أسماء مقاطعات باسم هاريس في تكساس وحتى باسم "فانس" في ولاية نورث كارولينا في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب ترامب، جي دي فانس، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح المشكلة.
وأشارت غوغل إلى أن عددا قليلا جدا من الأشخاص يبحثون بهذه الطريقة من أجل التصويت.
وأدلى الناخبون الأميركيون بأصواتهم لاختيار رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.
وشهدت حملة الانتخابات تقلبات وتطورات مفاجئة وفي طليعتها تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق بشكل مباغت لتحل مكانه كامالا هاريس.
وأدلى أكثر من 80 مليون أميركي بالفعل بأصواتهم في الاقتراع المبكر عبر البريد الإلكتروني أو شخصيا وذلك وفقا لما أعلنه مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"
Lebanon 24
سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي: "ليس شائعًا بين الصعايدة"
04:21 | 2024-11-05
05/11/2024 04:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
09:15 | 2024-11-05
05/11/2024 09:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
11:01 | 2024-11-05
05/11/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:09 | 2024-11-06
من بينهم ايلون ماسك: 6 دعموا ترامب ذكرهم خلال خطاب النصر.. من هم؟
04:09 | 2024-11-06
فانس: شهدنا أعظم عودة سياسية في تاريخنا
04:04 | 2024-11-06
لم يحدث منذ 132 عاما.. . ترامب يحرز إنجازا تاريخيا بتولي الرئاسة لولايتين غير متتاليتين
03:43 | 2024-11-06
رئيس الوزراء البريطاني مهنئاً ترامب: أتطلع إلى العمل معكم
03:42 | 2024-11-06
في إسرائيل.. التماس قضائي لإلغاء قرار إقالة غالانت
03:40 | 2024-11-06
المبالغ قياسية.. كم أنفق ترامب وهاريس على الحملة الانتخابية؟
فيديو
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 11:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 11:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 11:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24