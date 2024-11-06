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عربي-دولي

خلل تقني "أدى إلى نتائج بحث مختلفة"... وسؤال عن ترامب وهاريس يحرج غوغل

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:50
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أعلنت شركة غوغل أنها تعكف على إصلاح خلل تقني "أدى إلى نتائج بحث مختلفة" عند سؤال محرك البحث الشهير "أين يمكن التصويت لهاريس" و "أين يمكن التصويت لترامب".

وأظهرت نتائج البحث عبر غوغل أماكن ومراكز اقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، كاملا هاريس، فيما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب.
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وقد نوه إيلون ماسك وهو من أشد الداعمين لترامب، إلى المشكلة، الثلاثاء.

وبررت غوغل أن المشكلة ارتبطت بوجود أسماء مقاطعات باسم هاريس في تكساس وحتى باسم "فانس" في ولاية نورث كارولينا في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب ترامب، جي دي فانس، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح المشكلة.

وأشارت غوغل إلى أن عددا قليلا جدا من الأشخاص يبحثون بهذه الطريقة من أجل التصويت.

وأدلى الناخبون الأميركيون بأصواتهم لاختيار رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.


وشهدت حملة الانتخابات تقلبات وتطورات مفاجئة وفي طليعتها تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق بشكل مباغت لتحل مكانه كامالا هاريس.

وأدلى أكثر من 80 مليون أميركي بالفعل بأصواتهم في الاقتراع المبكر عبر البريد الإلكتروني أو شخصيا وذلك وفقا لما أعلنه مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا. (العربية)

عربي-دولي

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