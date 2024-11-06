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مزاج أنصار هاريس "جنائزي"

Lebanon 24
06-11-2024 | 02:17
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وصفت شبكة NBC News مزاج أنصار المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنه "جنائزي" وسط منشورات إعلامية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن "أحد الديمقراطيين في اجتماع لكبار المانحين لهاريس بأحد فنادق واشنطن شبه الأجواء هناك بالمزاج الجنائزي".
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وقد أرسل أحد أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، لم يذكر اسمه، رسالة نصية تحتوي على كلمة بذيئة عندما سألته شبكة NBC News عن نتائج التصويت، فيما أشار أحد مساعدي هاريس إلى أن الناس كانوا قلقين.

وخارج جامعة هوارد في واشنطن، حيث كان من المتوقع أن تحضر هاريس قبل تغيير الخطط، تجمع الناس في مجموعات صغيرة، ممسكين بأيدي بعضهم البعض ويصلون، وفقا لـ "واشنطن بوست".

وقد ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" سابقا أن هاريس لم يكن لديها أي خطط للتحدث إلى أنصارها في هذه الليلة.
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