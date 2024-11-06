آندي كيم.. أول أميركي من أصل كوري في مجلس الشيوخ

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فاز آندي كيم المرشح عن الحزب الديموقراطي، الثلاثاء، بعضوية مجلس الشيوخ، ليصبح أول أميركي من أصل كوري في المجلس.وانتخب كيم لمجلس الشيوخ الأميركي بعد تغلبه على المرشح الجمهوري رجل الأعمال، كيرتس باشو في نيوجيرسي، عن المقعد الذي أصبح شاغرا عندما استقال بوب مينينديز بعد إدانته بالرشوة.وأصبح كيم، عضو الكونغرس لثلاث فترات من وسط نيوجيرسي، أول أميركي من أصل كوري في مجلس الشيوخ.وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، قال إن هذا الإنجاز من شأنه أن يثبت صحة قرار والديه قبل 50 عاماً بالهجرة إلى الولايات المتحدة.وكيم هو مساعد سابق للأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وحاصل على منحة رودس وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد. (الحرة)