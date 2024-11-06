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التهديدات زائفة.. الأمن السيبراني الأميركي: لا أدلة تهدد نزاهة الانتخابات

Lebanon 24
06-11-2024 | 02:36
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أكدت مديرة وكالة الأمن السيبراني الأميركية جين إيسترلي، عدم وجود أي أدلة تشير إلى نشاط من شأنه أن يؤثر على عملية سير الانتخابات الرئاسية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت إيسترلي للصحافيين: "لم نعثر على أي دليل على نشاط تدخل مسيء من شأنه أن يؤثر على نزاهة البنية التحتية للانتخابات حتى الوقت الراهن".
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وأضافت قائلة: "تبين أن جميع التهديدات بوجود قنابل خلال فترة الانتخابات في مختلف الولايات كانت زائفة ولم تؤثر على التصويت".
 
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