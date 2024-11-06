نيويورك تايمز: قوات كورية شمالية تشتبك مع قوات أوكرانية في كورسك

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين أميركي وأوكراني أن قوات من كوريا الشمالية خاضت اشتباكات ضد قوات أوكرانية تقاتل في منطقة كورسك الروسية.وقال المسؤول الأوكراني للصحيفة إن الاشتباك كان محدوداً، ورجح أنه كان يهدف إلى استكشاف الخطوط الأوكرانية بحثاً عن نقاط ضعف. وأضاف المسؤول الأوكراني أن القوات الكورية الشمالية قاتلت جنباً إلى جنب مع لواء روسي.هذا وتقدر الولايات المتحدة أن هناك ما يصل إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا، منهم 10 آلاف في منطقة كورسك.وقال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، معلقاً على تصريحات صادرة عن وزير الدفاع لويد أوستن قبل أيام: "إذا شارك هؤلاء الجنود في عمليات دعم قتالي ضد أوكرانيا، فسوف يصبحون أهدافاً عسكرية مشروعة".وقال رايدر في بيان: "كل المؤشرات تشير إلى أنهم سيقدمون نوعاً من القدرة القتالية أو دعم القتال". وأضاف: "نتوقع تماماً أن يفعل الأوكرانيون ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم وأفرادهم".(العربية)