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عربي-دولي
المبالغ قياسية.. كم أنفق ترامب وهاريس على الحملة الانتخابية؟
Lebanon 24
06-11-2024
|
03:40
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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المبالغ التي أنفقها المرشحان، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، على حملاتهما الانتخابية.
وبحسب الصحيفة، كانت المبالغ قياسية، حيث أنفق المرشحان مبلغا قدره 3.5 مليار دولار مما يجعل انتخابات 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ.
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وبحسب الصحيفة فإن هاريس تمكنت من جمع أكثر من 2.3 مليار دولار لحملتها الانتخابية، أنفقت منها 1.9 مليار دولار، فيما جمع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب 1.8 مليار دولار وأنفق 1.6 مليار دولار.
(سكاي نيوز)
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