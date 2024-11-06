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عربي-دولي

من بينهم ايلون ماسك: 6 دعموا ترامب ذكرهم خلال خطاب النصر.. من هم؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:09
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أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكر ترامب قائمة بالشخصيات الرئيسية الداعمة له في خطاب النصر، وهم:
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دانا وايت رئيس بطولة القتال النهائي المعروفة بـ "يو إف سي": مؤيد لترامب منذ فترة طويلة وساعد في دعمه أمام مشجعي الرياضة والجمهور الأصغر سنا.
   
مذيعو قناة نيلك بويز الأميركية الكندية: يتمتعون بشعبية بين الشباب، وقد أجروا مقابلات متكررة مع ترامب، مما وسع نطاق وصوله إلى الناخبين الأصغر سنا.

 الممثل الكوميدي ثيو فون: ظهر عدة مرات في بودكاست مع ترامب ودعمه أمام جمهور واسع.

المذيع جو روجان: وصلت محادثاته مع ترامب إلى الملايين، وخاصة المستمعين الذكور.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: لفت دعم ماسك انتباه مجتمعات التكنولوجيا والأعمال، مما عزز جاذبية ترامب بين الناخبين المهتمين بالابتكار.
 
لاعب الغولف المحترف برايسون ديشامبو: دعم ترامب أمام الجمهور الرياضي.

وتسلط هذه الأسماء الضوء على مزيج من الشخصيات في مجال الترفيه والرياضة والتكنولوجيا التي ساعدت في توسيع جاذبية ترامب.

وقال ترامب في خطاب النصر: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وهنأ مجموعة من الرؤساء والقادة حول العالم، ترامب، الأربعاء، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس الـ47.(سكاي نيوز)


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