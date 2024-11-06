على وقع الانتخابات الأميركية.. الصين تأمل في التعايش السلمي مع الولايات المتحدة

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أعربت الخارجية الصينية عن أملها في التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين.جاء ذلك وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تعقيبا على الانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة، حيث تابعت: "ستواصل الصين بناء العلاقات الصينية الأميركية مع التركيز على التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين".كما أشارت ماو نينغ إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي قضية سياسية أميركية داخلية، مؤكدة أن الصين "تحترم أي خيار للشعب الأميركي".وقد أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا انتخابيا، وأعلن ترامب نفسه فوزه أمام تجمع من أنصاره، واصفا انتصاره بالتاريخي.