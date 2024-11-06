Advertisement

عربي-دولي

على وقع الانتخابات الأميركية.. الصين تأمل في التعايش السلمي مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1274214-638664890776600871.jpg
Doc-P-1274214-638664890776600871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الخارجية الصينية عن أملها في التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين.


جاء ذلك وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تعقيبا على الانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة، حيث تابعت: "ستواصل الصين بناء العلاقات الصينية الأميركية مع التركيز على التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين".
Advertisement

كما أشارت ماو نينغ إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي قضية سياسية أميركية داخلية، مؤكدة أن الصين "تحترم أي خيار للشعب الأميركي".

وقد أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا انتخابيا، وأعلن ترامب نفسه فوزه أمام تجمع من أنصاره، واصفا انتصاره بالتاريخي.
وتجري الانتخابات العامة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني، حيث يتم انتخاب الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله في الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين. ويتنافس على رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق ومرشح الحزب دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس ومرشحة الحزب كامالا هاريس. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-11-06
06:20 | 2024-11-06
06:08 | 2024-11-06
06:00 | 2024-11-06
05:45 | 2024-11-06
05:45 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24