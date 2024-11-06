لإحلال السلام.. أمير قطر ورئيس مصر يتطلعان للعمل مع ترامب

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هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية، متطلعين للعمل معه على إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.وقال أمير قطر في بيان عبر حسابه الموثق بمنصة إكس: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك".وأضاف: "أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".بدوره، قال الرئيس المصري، في بيان عبر صحفته الرسمية بفيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي".وأعرب عن "التطلع للوصول مع ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".وأضاف: "لطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".(الأناضول)