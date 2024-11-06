Advertisement

عربي-دولي

لإحلال السلام.. أمير قطر ورئيس مصر يتطلعان للعمل مع ترامب

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:45
A-
A+

Doc-P-1274262-638664929143203715.jpg
Doc-P-1274262-638664929143203715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية، متطلعين للعمل معه على إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.
Advertisement
وقال أمير قطر في بيان عبر حسابه الموثق بمنصة إكس: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك".
وأضاف: "أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
بدوره، قال الرئيس المصري، في بيان عبر صحفته الرسمية بفيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي".
وأعرب عن "التطلع للوصول مع ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".
وأضاف: "لطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-11-06
08:07 | 2024-11-06
08:00 | 2024-11-06
07:59 | 2024-11-06
07:53 | 2024-11-06
07:45 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24