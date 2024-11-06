كيف علّق زيلينسكي على فوز ترامب؟

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هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال على موقع "إكس": "أتذكر اجتماعنا الكبير مع الرئيس ترامب في أيلول، عندما ناقشنا بالتفصيل الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وخطة النصر، وسبل وضع حد للعدوان الروسي على أوكرانيا."وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "يقدر التزام الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يقرب السلام العادل في أوكرانيا عمليا. آمل أن نضعها موضع التنفيذ معا."وقال زيلينسكي إن بلاده "تتطلع إلى حقبة من الولايات المتحدة الأميركية القوية تحت قيادة الرئيس ترامب الحاسمة. نعتمد على الدعم القوي المستمر من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة".وأضاف: "نحن مهتمون بتطوير تعاون سياسي واقتصادي متبادل المنفعة من شأنه أن يفيد كلا البلدين. تلتزم أوكرانيا، باعتبارها واحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا، بضمان السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا والمجتمع عبر الأطلسي بدعم من حلفائنا."وختم قائلا: "أتطلع إلى تهنئة الرئيس ترامب شخصيا ومناقشة طرق تعزيز شراكة أوكرانيا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة". (الحرة)