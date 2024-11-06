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عربي-دولي

زيلينسكي يمدد العمل بقوانين حالة الحرب والتعبئة

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:45
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وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم، على مشروعي قانونين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا حتى 7 شباط 2025.
وظهرت مقابل عنوان كل من مشروعي القانونين في الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني علامة "تم إرجاعه حاملا توقيع الرئيس".
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وكان النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو أعلن في 29 تشرين الأول أن البرلمان أيد تمديد التعبئة والأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى.
وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في أيار الماضي.
وأعترف برلمانيون ومسؤولون أوكرانيون بأن عملية التعبئة في البلاد تواجه مشاكل وأن خطة التعبئة في البلاد "لم تنفذ بالكامل"، مع تسجيل نزعة نحو انخفاض وتيرة التعبئة مؤخرا. (روسيا اليوم)
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