24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يمدد العمل بقوانين حالة الحرب والتعبئة
Lebanon 24
06-11-2024
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم، على مشروعي قانونين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا حتى 7 شباط 2025.
وظهرت مقابل عنوان كل من مشروعي القانونين في الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني علامة "تم إرجاعه حاملا توقيع الرئيس".
Advertisement
وكان النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو أعلن في 29 تشرين الأول أن البرلمان أيد تمديد التعبئة والأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى.
وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في أيار الماضي.
وأعترف برلمانيون ومسؤولون أوكرانيون بأن عملية التعبئة في البلاد تواجه مشاكل وأن خطة التعبئة في البلاد "لم تنفذ بالكامل"، مع تسجيل نزعة نحو انخفاض وتيرة التعبئة مؤخرا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
09:15 | 2024-11-05
05/11/2024 09:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
11:01 | 2024-11-05
05/11/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
14:22 | 2024-11-05
05/11/2024 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
10:18 | 2024-11-05
05/11/2024 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:11 | 2024-11-06
ملك البحرين هنّأ ترامب: علاقتنا تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة
08:07 | 2024-11-06
تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان الضاحية الجنوبيّة
08:00 | 2024-11-06
تفاصيل رحلة غير عادية.. كيف وصل ترامب إلى البيت الأبيض؟
07:59 | 2024-11-06
بكين: سنتعامل مع أميركا على أساس الاحترام المتبادل
07:53 | 2024-11-06
إصابات بعملية إطلاق نار عند مستوطنة شيلو شمال رام الله.. ماذا عن المنفذ؟
07:45 | 2024-11-06
غزة.. مستشفى العودة يعمل دون كهرباء ونقص حاد في الأدوية
فيديو
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 15:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 15:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 15:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24