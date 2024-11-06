بعد فوزه برئاسة أميركا.. قفزة قوية بأسهم شركة ترامب

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بعدما فاز دونالد ترامب بسباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركة الإعلام التابعة له في التعاملات المبكرة، بشكل قوي.وصعدت أسهم مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بأكثر من 30 بالمئة في التداولات الآجلة، ليصل سعر السهم في تعاملات ما قبل التداول إلى نحو 44.84 دولارا للسهم.وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة، وحصل على 277 صوتا من المجمع الانتخابي متجاوزا الحد اللازم للفوز بالرئاسة.وارتفع السهم، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل سوق للرئيس السابق، على الرغم من بيان الأرباح المفاجئ، والذي أظهر أن الشركة خسرت 19.2 مليون دولار في الربع الثالث.ويمتلك ترامب أغلبية أسهم شركة Truth Social، وكانت متقلبة خلال موسم الانتخابات، حيث ارتفعت وانخفضت مع تقلب ثروات ترامب خلال سباقه المتقارب مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.وانخفضت الأسهم بأكثر من 34 بالمئة خلال جلسات التداول الخمس الماضية حيث اكتسبت هاريس زخمًا على ما يبدو في الأيام الأخيرة من السباق.ومع ذلك، فقد ارتفع السهم، الذي يحمل رمز DJT بعد الأحرف الأولى من اسم الجمهوري، بأكثر من 105 بالمئة خلال الشهر الماضي. (سكاي نيوز)