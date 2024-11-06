Advertisement

عربي-دولي

ملك البحرين هنّأ ترامب: علاقتنا تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة

Lebanon 24
06-11-2024 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1274366-638665031351664275.png
Doc-P-1274366-638665031351664275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنّأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأعرب الملك عن خالص تهانيه على الثقة التي أولاها الشعب الأميركي لترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الرئاسية.
Advertisement

وأشاد عاهل البحرين في البرقية بـ"العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي تمتد لأكثر من 120 عاما، وتستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة في جميع المجالات، وتقوم على قاعدة قوية من الاحترام المتبادَل والمصالح المشتركة".

كما أشار إلى "تطلعه إلى العمل معا لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة والدفع بها قدما الى آفاق أرحب وتطوير وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك البناء لتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

كما عبر عن تنمنياته "لعلاقات البلدين الصديقين دوام النماء والازدهار وللشعب الأميركي المزيد من التقدم والرقي والتطور". (سكا نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-11-06
09:54 | 2024-11-06
09:51 | 2024-11-06
09:44 | 2024-11-06
09:41 | 2024-11-06
09:14 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24