دونالد ترامب.. الرجل الذي هزم امرأتين

بعدما فاز بالانتخابات الأميركية متفوقا على كامالا هاريس، أصبح دونالد ترامب ثاني رئيس ينتخب لولايتين غير متتاليتين في تاريخ الولايات المتحدة.



ولم يحدث في تاريخ البلاد أن تولى مرشح الرئاسة على فترتين متباعدتين، سوى مرة واحدة وهو الديمقراطي غروفر كليفلاند. فخلال العام 1884، تغلب المرشح الديمقراطي كليفلاند، على فضيحة جنسية وأزمات عديدة، أثرت سلبا على صورته بالمجتمع الأميركي، وفاز بالانتخابات الرئاسية التي وضعته في مواجهة المرشح الجمهوري جيمس بلين.

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اللافت أن ترامب في كلا الفوزين هزم امرأة. ففي العام 2016، حقق ترامب نصره الأول على منافسته هيلاري كلينتون. وفي الفوز الثاني هذا العام 2024، حقق فوزه الثاني على كامالا هاريس.

وعاد ترامب الرئيس الأكثر جدلا في تاريخ بلاده إلى البيت الأبيض، واعدا بالتغيير، ولكنه لن يصبح رئيسا قبل يناير 2025، بحسب الدستور الأميركي. (العربية)