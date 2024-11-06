من هو وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد؟

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، عن إقالة يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيّن بدلاً منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس.وُلد كاتس عام 1955 في مدينة عسقلان الساحلية، والتحق بالجيش الإسرائيلي عام 1973، وخدم في صفوف قوات المظلات قبل أن يترك الخدمة عام 1977. ولم يشغل كاتس أي منصب قيادي كبير في الجيش الإسرائيلي، على عكس سلفه غالانت الذي كان جنرالاً قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في 2022.وكاتس عضو في حزب ليكود اليميني الذي يرأسه نتنياهو، كما أنه عضو في الكنيست منذ عام 1998، وعمل في عدد من اللجان في الكنيست، منها اللجان المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والقضاء.وشغل كاتس عدة مناصب وزارية خلال العقدين الماضيين، منها وزير الزراعة والنقل والمخابرات والمالية والطاقة، وعُين وزيراً للخارجية في عام 2019.وكاتس متزوج ولديه طفلان. (العربية)